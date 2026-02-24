9 comunas tendrán cortes de luz este martes en la RM: Revisa los sectores afectados
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel programó una serie de cortes de luz para este martes 24 de febrero en sectores de nueve comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 8 horas consecutivas en algunos casos.
A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.
¿Dónde se cortará la luz este martes?
Providencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Recoleta: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Peñalolén: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.
La Florida: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
La Granja: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.
Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
