Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal En Vivo: React Viña 2026

Con más energía que nunca: Revisa cómo fue el inicio de la rutina del comediante Rodrigo Villegas en Viña 2026

Rodrigo Villegas fue el segundo humorista en presentarse en el Festival de Viña del Mar 2026. El comediante arrancó su rutina con energía y se ganó al público desde los primeros segundos.

Abrió pidiendo palmas al Monstruo, agradeció la invitación al certamen y le anunció a la audiencia que se preparara para un "viaje maravilloso".

Lo más visto de Tendencias

Con la música como telón de fondo, Villegas no tardó en conectar con los asistentes y demostrar que la Quinta Vergara le queda cómoda.

Ir a la siguiente nota

Es la tercera vez que el comediante se presenta en el festival. Debutó en 2017 y regresó en 2023, cuando se llevó las Gaviotas de Plata y Oro.

Todo sobre Festival de Viña

Leer más de

Notas relacionadas