Con más energía que nunca: Revisa cómo fue el inicio de la rutina del comediante Rodrigo Villegas en Viña 2026

24 feb. 2026 - 00:41 hrs.

Rodrigo Villegas fue el segundo humorista en presentarse en el Festival de Viña del Mar 2026. El comediante arrancó su rutina con energía y se ganó al público desde los primeros segundos.

Abrió pidiendo palmas al Monstruo, agradeció la invitación al certamen y le anunció a la audiencia que se preparara para un "viaje maravilloso".

Con la música como telón de fondo, Villegas no tardó en conectar con los asistentes y demostrar que la Quinta Vergara le queda cómoda.

Es la tercera vez que el comediante se presenta en el festival. Debutó en 2017 y regresó en 2023, cuando se llevó las Gaviotas de Plata y Oro.

