EN VIVO: Sigue la segunda noche del Festival de Viña del Mar con interpretación en lengua de señas

23 feb. 2026 - 20:45 hrs.

La segunda jornada del Festival de Viña del Mar llega este lunes con una cartelera internacional y nacional de primer nivel, y Mega vuelve a poner a disposición del público su transmisión especial con lengua de señas, para que nadie se quede fuera de la fiesta de la Quinta Vergara.

Tal como ocurrió el 2025, todas las presentaciones tendrán un ingrediente especial mediante la señal de Mega 2: la interpretación en lengua de señas, la que ha sido aplaudida por usuarios de redes sociales.

La señal es emitida por Mega 2 (también por Mega.cl), la cual es gratuita y de libre recepción. Solo necesitas sintonizar el canal 9.2 HD en tu televisor con norma digital o ver la transmisión a través de la plataforma de streaming Mega GO o Disney+.

El espectáculo también lo puedes seguir mediante esta misma nota, desde tu celular o computadora, en cualquier lugar en el que estés.

La segunda noche del Festival

La jornada arranca a las 21:15 horas con los británicos Pet Shop Boys, el dúo compuesto por Neil Tennant y Chris Lowe que debuta en el escenario viñamarino. Con más de cuatro décadas de trayectoria, el conjunto trae su inconfundible sonido synthpop —mezcla de pop y música electrónica— a un público que los ha esperado por años.

Luego será el turno del humor nacional con Rodrigo Villegas, quien regresa al festival por tercera vez tras sus exitosos pasos en 2017 y 2023. El comediante prometió "sorpresas" en su show y confió en que la noche sea una "válvula de escape" para el público.

El cierre de la noche estará a cargo de Bomba Estéreo, el dúo colombiano formado por la vocalista Li Saumet y el músico Simón Mejía, que llega por primera vez a la Quinta Vergara para desplegar sus grandes éxitos.

Toda la jornada podrá seguirse a través de la señal de Mega, que dispondrá de una transmisión especial con intérprete de lengua de señas, reforzando el compromiso del canal con la inclusión y el acceso universal a uno de los eventos culturales más importantes de Chile.

