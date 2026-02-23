Se desenganchó y avanzó sin conductor: Video muestra impactante caída a barranco de bus RED en Lo Barnechea

23 feb. 2026 - 20:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito se produjo la tarde de este lunes en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, luego de que un bus del sistema RED cayera por un barranco. Afortunadamente, no hubo lesionados.

El hecho se produjo a eso de las 15:30 horas en el Camino Medialuna, cerca del estadio municipal de la comuna, y fue protagonizado por una micro del recorrido C-01 que se encontraba en el terminal de la locomoción.

En algunos registros de cámaras de seguridad del lugar se observa el momento en que el bus avanza rápidamente por la avenida, para luego caer de forma estrepitosa por una quebrada de aproximadamente 50 metros.

Revisa los videos de la caída del bus

Bus cayó por quebrada de 50 metros

Personal concurrió al lugar del accidente y posteriormente tomó contacto con el jefe de patio del terminal de micros, quien explicó que el bus momentos antes se mantenía estacionado en el lugar, sin conductor al volante.

Sin embargo, por motivos que se investigan, el vehículo se desenganchó y se desplazó sin control por Camino Medialuna en dirección al poniente, en una bajada pronunciada. Esto llevó a que segundos después cayera por la quebrada.

Tras las primeras diligencias, se comunicaron con funcionarios de Carabineros de la 53 comisaría, quienes concurrieron al lugar. También llegó un equipo de Bomberos. Por su parte, la municipalidad cursó una infracción por daños.

Dos grúas concurrieron a la zona para recuperar el microbús desde el barranco en donse se mantenía. De igual forma, se solicitó a personal de ENEL a fin de reparar cables cortados a raíz del accidente.