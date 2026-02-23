Encuentran cuerpos de las tres personas que estaban desaparecidas tras accidente en cercanías de Termas del Flaco

23 feb. 2026 - 11:38 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes, la delegada presidencial provincial de Colchagua, Marta Pizarro, confirmó el hallazgo sin vida de las tres personas que estaban desaparecidas luego de que su vehículo cayera a las aguas del río Tinguiririca, en las cercanías de las Termas del Flaco.

En una declaración pública, la autoridad confirmó la "lamentable noticia" de que dos de los desaparecidos "se encontraron sin vida". Además, a pocos minutos de esas palabras, Pizarro actualizó la información al "confirmar el hallazgo de la tercera persona desaparecida. Lamentablemente el hallazgo fue sin vida".

De acuerdo al información del corresponsal de Meganoticias en la zona, Daniel Bahamondes, estas tres personas fallecidas corresponden a un hombre de más de 40 años, una mujer de aproximadamente 35 años y una niña de entre 6 y 11 años de edad.

La Delegación Presidencial de Colchagua informó además que el hecho dejó un total de cinco personas lesionadas: Dos menores de edad que debieron ser enviados a un hospital, y dos adultos y un menor que pudieron ser atendidos y estabilizados en el lugar del accidente.

Noticia en desarrollo...

