En medio de las tensiones por cable chino: José Antonio Kast espera reunirse con Donald Trump en una cumbre en Miami

23 feb. 2026 - 08:13 hrs.

¿Qué pasó?

El mandatario electo José Antonio Kast (REP) asistirá a la Conferencia "Shield of The America" que se realizará en Miami el próximo 7 de marzo, donde espera reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según consigna El Mercurio, la invitación llegó a la Oficina del Presidente Electo (OPE) el pasado martes 16 de febrero, y fue aceptada rápidamente. La conferencia tendrá lugar en el Trump National Doral Miami, complejo perteneciente a la cadena hotelera del mandatario estadounidense.

En el equipo de Kast no descartan que en el marco de este encuentro, haya una bilateral entre el futuro mandatario chileno y el presidente Trump, así como reuniones con otras autoridades del gobierno norteamericano. Sin embargo, la agenda del presidente electo aún está siendo coordinada por su equipo.

La asistencia del mandatario electo llega en un momento de tensión entre el Gobierno del Presidente Gabriel Boric (FA) y la administración estadounidense por el proyecto del cable óptico entre China y Chile.

Con todo, según esta información, el objetivo del viaje de Kast es abordar temas como "libertad, seguridad y prosperidad para el Hemisferio Occidental".

Además, entre las materias a discutir estarán la interferencia extranjera en el hemisferio, las bandas y carteles de crimen organizado y terrorismo, así como también, la "inmigración ilegal masiva", cuentan al interior de la Oficina del Presidente Electo.

Cumbre regional y migración venezolana

Entre los demás invitados al encuentro en Florida figuran los presidentes Javier Milei de Argentina; Rodrigo Paz de Bolivia; el mandatario paraguayo, Santiago Peña; el jefe de Estado de El Salvador, Nayib Bukele; y la máxima autoridad de Ecuador, Daniel Noboa.

Una de las materias de "máximo interés" que se quieren discutir, afirman cercanos al mandatario electo, es el tema de la inmigración ilegal masiva y el "nuevo contexto" que se presenta en Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro.

Al interior de la OPE, ven este escenario como una oportunidad para que cientos de miles de inmigrantes venezolanos que se encuentran en Chile puedan regresar a su país. Incluso, el propio Presidente electo sostuvo esa idea luego de la aprensión del exgobernante venezolano.

