Declaración de Renta: ¿Qué debe hacer un contribuyente si no cuenta con una propuesta?

23 feb. 2026 - 09:00 hrs.

Mientras se acerca el período de Declaración de Renta, la ciudadanía se hace preguntas sobre el accionar correcto ante los diferentes escenarios tributarios.

Uno de los casos probables es donde un contribuyente no cuenta con una propuesta para cumplir con su proceso fiscal. Esto no le imposibilita el trámite, pero si hace necesario tener ciertas consideraciones especiales.

En el portal web del Servicio de Impuestos Internos (SII) se encuentra disponible toda la información para guiar a los contribuyentes de acuerdo a la normativa legal vigente.

¿Qué debe hacer un contribuyente si no cuenta con una propuesta de Declaración de Renta?

En el caso de que un contribuyente no cuente con una propuesta de Declaración de Renta tendrá que hacer su declaración por internet. Para concretar tendrá dos opciones disponibles en el sitio web del SII.

La primera es declarar por formulario en pantalla o recuperar datos guardados, y la segunda es declarar utilizando un software comercial. Ambas alternativas están en el menú Servicios Online, Declaración de Renta y Declaración de Renta (F22).

Así funciona el Llenado Parcial del Formulario 22 (F22)

El Llenado Parcial del Formulario 22 (F22) es un servicio en línea destinado a los contribuyentes y personas naturales que no reciben una propuesta. A través de este sistema se puede conocer el monto exacto a declarar, una vez se ingrese la información solicitada. Luego se puede traspasar automáticamente y continuar la declaración con los demás ingresos que correspondan.

Cabe destacar que bajo este concepto no se llena una propuesta de declaración. Más bien se trata de una ayuda en la que el contribuyente puede ver gran parte de los códigos con sus valores y llevarlos, de forma manual, al F22.

Una vez que se haya completado, revisado y validado el formulario con la información faltante, se podrá enviar por medio del portal web del SII. Para ello hay que tener la Clave Tributaria o la Clave Única.

Todo sobre Operación Renta