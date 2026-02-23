Ha sido la única en ser elegida dos veces como reina de Viña: Así luce hoy Patricia Manterola

23 feb. 2026 - 10:32 hrs.

La cantante y animadora mexicana Patricia Manterola logró una hazaña y quedó en los libros de historia del Festival de Viña del Mar, tras convertirse en reina del certamen en dos ediciones, siendo la única en repetir este reconocimiento.

Concretamente, Manterola fue reina en los años 1995 y luego en 2002. Cabe destacar que en ambas ocasiones, Patricia se presentó con gran éxito en la Quinta Vergara.

Una carrera que partió desde niña

Patricia Manterola, nacida en el año 1972, se hizo famosa en la década de los 80 cuando apenas era una adolescente, tras haber participado en un festival llamado "Juguemos a cantar", donde logró llegar a la final y, gracias a eso, grabar un disco.

Pero el canto no era lo único que se le daba bien a Manterola, puesto que también entró al mundo del modelaje, desfilando para grandes marcas e importantes pasarelas.

Sin embargo, es imposible hablar de Patricia sin mencionar su paso por la exitosa banda "Garibaldi", con la cual recorrió el mundo completo, siendo parte de la agrupación durante 8 años, mientras buscaba su camino como solista.

En 1994 lanzó el disco "Hambre de amor" y un año después, "Niña Bonita", de los cuales salieron grandes éxitos como "Quiero", "Lo juro" y "Ni caso".

De forma paralela a su carrera como cantante, también desarrolló su faceta como actriz, consiguiendo papeles en teleseries como "Acapulco, cuerpo y alma" (1995), "Gente bien" (1997), "Angeles" (1999) y "Arli$$" (2001).

¿En qué está hoy Patricia Manterola?

Lo cierto es que durante más de dos décadas, Patricia Manterola ha seguido ligada al mundo del espectáculo mexicano, siendo una de las figuras más importantes del jet set local.

Manterola, de 53 años, ha seguido actuando en exitosas series como "Señora Acero 5" (2018), "Renta congelada" (2019) y programas como "¿Quién es la máscara?" (2019) y "Casados a primera vista", (2023), por solo mencionar algunos.

Si de música se trata, Manterola se ha mantenido activa con lanzamientos recientes que incluso han superado el millón de reproducciones en plataformas digitales, como por ejemplo: "Tú y Yo" y "Lágrima Azul".

Así luce hoy Patricia Manterola

