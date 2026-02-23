Pet Shop Boys obliga a modificar la Quinta Vergara: Montaje de 20 toneladas impacta a Viña 2026

23 feb. 2026 - 12:00 hrs.

Esta noche de lunes se vivirá la segunda jornada del Festival de Viña del Mar con la presentación de Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo.

Los encargados de abrir la jornada serán el dúo británico conformado por Neil Tennant y Chris Lowe, que se presentarán por primera vez en la Quinta Vergara en un show que obligó a hacer importantes cambios en el escenario viñamarino.

Los cambios a la Quinta Vergara para el show de Pet Shop Boys

El grupo anglo prepara una presentación cargada de equipamiento tecnológico, fiel a su estilo de pop electrónico, por lo que contará con equipos que pesan alrededor de 20 toneladas.

Por ello, la producción del Festival de Viña se vio obligada a modificar el escenario, según explicó hace unos días Daniel Merino, director ejecutivo del evento.

"Fue muy difícil ese montaje, planificarlo, y yo creo que va a ser más difícil ejecutarlo. (Pero) sin duda alguna vamos a lograrlo, es un montaje que nos obligó a modificar la escenografía del Festival", comentó.

"Ellos traen equipamiento que pesa 20 toneladas, lo que impacta profundamente en todo lo que está colgado ya en la Quinta Vergara y, además, hay una serie de exigencias técnicas dado que el show de ellos, es un show pop electrónico que está basado solamente en tecnología", añadió.

A partir de las 21:30 horas comenzará el show de Pet Shop Boys que podrás disfrutar por las pantallas de Mega y sus plataformas digitales.

Todo sobre Festival de Viña