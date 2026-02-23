"¿Por qué se empoderaron?... Te odio Shakira": Dichos de Américo sobre las mujeres desatan polémica tras show en Puerto Varas

23 feb. 2026 - 10:01 hrs.

Si hay un personaje que ha estado en la palestra durante las últimas semanas, ese es Américo. El cantante ha generado ruido tras su quiebre con la actriz Yamila Reyna, ruptura que se dio en medio de una denuncia por violencia.

Con el pasar de los días, el artista ha expresado en sus redes sociales, por ejemplo, confiar plenamente en las instituciones de nuestro país de cara a esclarecer lo sucedido entre ambos, agregando que será solo en esa instancia donde se referirá al tema.

Ahora, Américo vuelve a estar bajo el escrutinio público, esta vez por unos dichos que se podrían interpretar como indirectas a quien fue su pareja.

Si bien no la nombró directamente, lo que sí hizo fue lanzar sus dardos contra el sexo femenino, lo que no cayó para nada bien y que, de hecho, provocaron que el municipio de Puerto Varas, localidad donde Américo realizó el show donde se desató la polémica, se refiriera al respecto.

Los dichos de Américo

Todo ocurrió durante la noche del sábado, antes de su presentación, Américo ya había compartido un video en redes sociales, acompañado de su hit "Traicionera.

Ya sobre el escenario, el ariqueño fue algo más explícito en sus intervenciones. "¿Por qué son así? ¿Por qué se empoderaron? ¿Qué les pasó? Te odio, Shakira", dijo, haciendo alusión a una canción de la colombiana, lanzada hace tres años, donde expresaba una nueva versión de sí misma tras su separación con Gerard Piqué. En la pieza hay frases como "las mujeres ya no lloran; las mujeres facturan".

Luego, al interpretar la canción Traicionera pidió perdón al emocionarse diciendo que el motivo era "evidente".

Las reacciones de Américo no cesaron ahí. Uno de los momentos más cuestionados se dio cuando pidió un grito de las mujeres presentes para los hombres, a quienes catalogó como seres "románticos y profundos que circulan por este mundo cada vez más loco, desquiciado y estresado".

Por si fuera poco, acusó a los hombres que lo fueron a ver de no abuchear porque después "además de pegarles, no les toca".

La reacción del alcalde de Puerto Varas

Como era de esperar, el registro fue rápidamente viralizado en las redes sociales. Un usuario, por ejemplo, apuntó: "Qué mal que la Municipalidad de Puerto Varas le haya dado tribuna y ese haya sido su mensaje. Creo que amerita un reclamo formal".

Fue el propio alcalde, Tomás Gárate, quien respondió que "le solicitamos formalmente que no se presente, pero la licitación y el contrato de la Semana Puertovarina fue firmado de forma previa a la denuncia y, al no tener herramientas legales para cancelar su presentación, finalmente dependía de él”.

