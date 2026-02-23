Calor extremo en la zona central: Emiten advertencia agrometeorológica por altas temperaturas en seis regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La mañana de este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una "advertencia agrometeorológica" por altas temperaturas máximas que se registrarán hasta por tres días consecutivos en seis regiones de la zona central.
"Producto del predominio de circulación ciclónica en superficie reforzado por flujo del este, se espera un aumento en las temperaturas máximas entre el lunes 23 y miércoles 25 de febrero de 2026", informó la DMC en su advertencia.
En concreto, las zonas afectadas por estas altas temperaturas se ubican en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
Hasta 36°C de temperatura máxima
A continuación detallamos las temperaturas máximas que se registrarían en la zona central:
Región de Valparaíso
- Cordillera Costa: 32-34°C (martes 24).
- Valles Precordilleranos: 34-36°C (martes 24).
Región Metropolitana
- Cordillera Costa: 31-33°C (lunes 23), 31-33°C (martes 24) y 31-33°C (miércoles 25).
- Valle: 32-34°C (lunes 23), 32-34°C (martes 24) y 31-33°C (miércoles 25).
- Precordillera: 32-34°C (lunes 23), 32-34°C (martes 24) y 31-33°C (miércoles 25).
Región de O'Higgins
- Cordillera Costa: 31-33°C (lunes 23), 31-33°C (martes 24) y 31-33°C (miércoles 25).
- Valle: 31-33°C (lunes 23), 31-33°C (martes 24) y 31-33°C (miércoles 25).
- Precordillera: 31-33°C (lunes 23), 31-33°C (martes 24) y 31-33°C (miércoles 25).
Región del Maule
- Cordillera Costa: 30-32°C (lunes 23).
- Valle: 31-33°C (lunes 23) y 31-33°C (miércoles 25).
- Precordillera: 31-33°C (lunes 23) y 31-33°C (miércoles 25).
Región de Ñuble
- Cordillera Costa: 30-32°C (lunes 23).
- Valle: 31-33°C (lunes 23).
- Precordillera: 31-33°C (lunes 23).
Región del Biobío
- Cordillera Costa: 30-32°C (lunes 23).
- Valle: 31-33°C (lunes 23).
- Precordillera: 31-33°C (lunes 23).
