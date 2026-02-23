Robbie Williams vuelve a Chile: Conoce cuándo y dónde se presentará y cómo conseguir las entradas

23 feb. 2026 - 12:07 hrs.

Buenas noticias para los amantes de Robbie Williams: el cantante de origen británico vuelve a nuestro país para presentarse ante su fanaticada y deleitarla con BRITPOP, su más reciente lanzamiento con el que ha sacado cuentas alegres.

El trabajo del también compositor se transformó en su decimosexto álbum número 1 en el Reino Unido en enero de 2026, lo que hace ratificar su calidad: pasó a ser el artista con más álbumes número 1 en el Reino Unido.

El disco, el decimotercer álbum de estudio de Robbie, incluye los sencillos "Rocket", "Spies", "Human", "Pretty Face" y "All My Life". Entre los artistas que aparecen en el álbum se encuentran Chris Martin de Coldplay, Gaz Coombes (Supergrass), la leyenda de Black Sabbath Tony Iommi, el dúo pop mexicano Jesse & Joy y Gary Barlow.

En todo caso, Williams ya se subió al escenario el verano pasado para la gira de estadios BRITPOP, actuando por todo el Reino Unido y Europa ante más de 250.000 personas solo en el Reino Unido y 1,2 millones de personas durante toda la gira.

¿Cuándo y dónde se presentará Robbie Williams?

La presentación del artista en la capital está fijada para el próximo 26 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Los seguidores podrán acceder a las entradas a través del sistema Ticketmaster. Existirá una preventa para clientes del Banco de Chile que empezará el próximo 2 de marzo a las 12:00 pm. En tanto, la venta general empezará a la misma hora del miércoles 4 de marzo.