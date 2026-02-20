Karaoke inmersivo y salas privadas: Así es K-Box, el nuevo panorama al estilo coreano que aterrizó en Santiago

20 feb. 2026 - 15:29 hrs.

Un karaoke inmersivo con salas privadas y al estilo coreano llegó para revolucionar las noches santiaguinas. Se trata de K-Box, un nuevo espacio de entretención que fue inaugurado recientemente.

Ubicado en el "Callejón Asiático" de Mallplaza Los Dominicos, comuna de Las Condes, este nuevo karaoke cuenta con ocho salas temáticas equipadas con sonido de alta calidad.

Así es el nuevo karaoke

A diferencia de los karaokes tradicionales, asociados a bares y locales nocturnos en los que las personas cantan en público frente a otros comensales, K-Box promete una experiencia mucho más personalizada y privada, solo con tus conocidos.

En este caso, cada grupo debe reservar su propia sala, que estará ambientada con un diseño y utilería para potenciar algún tipo de celebración o momento, como un cumpleaños, una fiesta familiar o hasta un after office.

Además del espacio privado para cantar, se puede pedir directamente a la cabina comida y bebidas preparadas por Koychi, un conocido restaurante de comida asiática.

Las salas que podrás encontrar

Según destacó una publicación de La Cuarta, las salas tienen diferentes tamaños y temáticas, por ejemplo, un espacio llamado Despecho, con capacidad para 5 personas y repleto de corazones rotos, pensado para cantar a todo pulmón tras un fracaso amoroso. También hay una sala de K-Pop para 10 personas, ambientada con los grupos más conocidos en Corea y con un amplio espacio para seguir sus coreografías.

El resto de las salas que existen son Asia City Pop, Cantar en la Ducha, Diva, Sunrise, Rock y Candy Splash, esta última caracterizada por sus colores pasteles y por contar con pelotas plásticas, ofreciendo una experiencia más interactiva.

De todas maneras, las ocho salas cuentan con el mismo repertorio de canciones a través de Singa, una de las plataformas de karaoke más populares del mundo, que incluye K-Pop, reggaetón, rock, J-Pop, cumbia y música romántica.

Horarios y precios

K-Box abre de lunes a domingo de 13 a 21 horas y para asistir debes hacer una reserva con anticipación en su sitio web (pincha aquí).

Los precios dependen del tamaño de la sala, la cantidad de horas de la reserva y el día, pero van desde los $28.990 para una hora en una sala pequeña en horario valle hasta $59.990 por una sala grande en horario punta.