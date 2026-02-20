EEUU retira visas a tres funcionarios del Gobierno de Chile por "socavar la seguridad regional"

20 feb. 2026 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos anunció este viernes la cancelación de las visas de entrada al país a tres funcionarios chilenos por "actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional".

De acuerdo con un comunicado difundido por el Departamento de Estado en su página web, se trata de funcionarios del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, aunque no se entregaron sus identidades ni se detallaron las acciones que motivaron la medida.

En el texto, firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, se señala que "Estados Unidos está comprometido a contrarrestar los intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía. Hoy, el Departamento de Estado anuncia que ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a tres funcionarios del gobierno chileno".

¿Qué dijeron desde el gobierno de Trump?

Estos funcionarios, indica el mensaje, "a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, brindaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio. Estas personas y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les revocarán las visas estadounidenses que poseían".

"Estas acciones reafirman el compromiso del presidente Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región. Seguimos promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos chilenos que trabajan intencionalmente para desestabilizar nuestro hemisferio", suma.

El comunicado también incluye críticas a la administración de Boric. "En su ocaso, el legado del gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno".

Finalmente, cierra con un guiño al Presidente electo. "Esperamos impulsar las prioridades compartidas, incluyendo aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio, con la administración entrante de Kast. Continuamos utilizando todas las herramientas disponibles para promover la seguridad de nuestra región", concluye.

