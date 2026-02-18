Encuentran sin vida a ocho de los nueve esquiadores desaparecidos en avalancha en California

18 feb. 2026 - 17:08 hrs.

Ocho de los nueve esquiadores que estaban desaparecidos en una montaña en el norte de California tras una avalancha fueron encontrados sin vida, informaron las autoridades miércoles.

Añadieron que las operaciones de rescate continúan bajo extremas condiciones climáticas.

"Ocho de los nueve esquiadores fueron hallados sin vida", informó la sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon, en una rueda de prensa.

"Continuamos buscando a uno de los miembros", agregó Moon, quien resaltó que las duras condiciones climáticas ralentizan el rescate.

La avalancha se produjo la mañana del martes en el pico Castle, un conocido destino turístico del Bosque Nacional de Tahoe, en el oeste de Estados Unidos, e impactó a un grupo de quince personas: once esquiadores y cuatro guías. La cifra inicial era de dieciséis.

Seis de los esquiadores fueron rescatados el martes en medio de un intenso operativo ejecu