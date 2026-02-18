Calor extremo en la zona central: Meteorología actualiza aviso por altas temperaturas de hasta 35°C en cinco regiones
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles una actualización de un aviso por altas temperaturas en cinco regiones del país, que en algunos casos podrían alcanzar máximas de 35°.
¿Dónde y cuándo se registrarán las altas temperaturas?
El evento, cuya condición sinóptica responde a una "dorsal en altura", se desarrollará entre la tarde de este miércoles 18 y tarde del jueves 19 de febrero.
El calor se registrará en las regiones de:
- Coquimbo: Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos
- Valparaíso: Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos
- Metropolitana: Cordillera Costa, Valle, Precordillera
- O'Higgins: Cordillera Costa, Valle, Precordillera
- Maule: Cordillera Costa, Valle, Precordillera
Máximas de hasta 35°
Región de Coquimbo
Miércoles 18:
- Cordillera Costa: 30°C-32°C
- Precordillera y valles precordilleranos: 31°C y 33°C
Jueves 19:
- Precordillera y valles precordilleranos: 32°C-34°C
Región de Valparaíso
Miércoles 18:
- Litotal: 25°C-27°C
- Cordillera Costa: 31°C-33°C
- Precordillera y valles precordilleranos: 33°C y 35°C
Jueves 19:
- Litotal: 24°C-26°C
- Cordillera Costa: 31°C-33°C
- Precordillera y valles precordilleranos: 33°C y 35°C
Región Metropolitana
Miércoles 18:
- Cordillera Costa: 31°C-33°C
- Valle: 32°C-34°C
Jueves 19:
- Cordillera Costa: 31°C-33°C
- Valle: 32°C-34°C
- Precordillera y valles precordilleranos: 32°C y 34°C
Región de O'Higgins
Miércoles 18:
- Valle: 31°C-33°C
- Precordillera y valles precordilleranos: 31°C y 33°C
Jueves 19:
- Cordillera Costa: 31°C-33°C
- Valle: 31°C-33°C
- Precordillera y valles precordilleranos: 31°C y 33°C
Región de Maule
Jueves 19:
- Cordillera Costa: 31°C-33°C
- Valle: 31°C-33°C
- Precordillera y valles precordilleranos: 31°C y 33°C
¿Qué significa un aviso meteorológico según la DMC?
La DMC emite avisos meteorológicos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".Busca aquí el pronóstico de tu localidad
