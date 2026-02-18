Hasta 60 kilómetros por hora: Emiten aviso por viento normal a moderado en dos regiones de Chile

18 feb. 2026 - 12:04 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por viento normal a moderado en dos regiones de Chile para la tarde de este miércoles 18 de febrero.

Según informó el organismo, las zonas afectadas son las siguientes:

La intensidad estimada del viento

La DMC señaló que se trata de un "jet costero", que corresponde a un fenómeno meteorológico de mesoescala caracterizado por vientos intensos.

De esta manera, se esperan vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora en el litoral de ambas regiones para la tarde de este miércoles.

