Hasta 60 kilómetros por hora: Emiten aviso por viento normal a moderado en dos regiones de Chile
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por viento normal a moderado en dos regiones de Chile para la tarde de este miércoles 18 de febrero.
Según informó el organismo, las zonas afectadas son las siguientes:
La intensidad estimada del viento
La DMC señaló que se trata de un "jet costero", que corresponde a un fenómeno meteorológico de mesoescala caracterizado por vientos intensos.
De esta manera, se esperan vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora en el litoral de ambas regiones para la tarde de este miércoles.
