Colectivos "tipo van": La iniciativa del próximo ministro de Transportes para modernizar el transporte en Chile

18 feb. 2026 - 12:41 hrs.

¿Qué pasó?

Una propuesta llamativa y que ya genera debate proviene del próximo ministro de Transportes, Louis De Grange, quien prepara una serie de proyectos orientados a optimizar el sistema de transporte en el país.

Entre las ideas en evaluación se encuentra la implementación de un modelo que ya funciona en países como Estados Unidos, Australia e Inglaterra: la incorporación de colectivos tipo “van”, capaces de transportar a más pasajeros que los actuales vehículos utilizados en el sistema.

Deben transportar entre 9 y 11 pasajeros

Según información publicada por Emol, fuentes cercanas al ministerio afirmaron que De Grange busca avanzar hacia un esquema que permita que los taxis colectivos mantengan su flota actual, pero sumen unidades con mayor capacidad de traslado.

La propuesta apunta a que, en ciertos recorridos y condiciones específicas, estos vehículos puedan transportar entre 9 y 11 pasajeros.

El Taxicolectivo es fundamental en muchas regiones, comunas periféricas y sectores rurales del país. Aumentar su estándar e incluir tecnología es una mejora significativa para muchos habitantes que enfrentan un transporte público precario (ver UK, Alemania, Suiza, Noruega, etc.). pic.twitter.com/RNC0nyWzpL — Louis de Grange (@louisdegrange) February 18, 2026

Sin embargo, la iniciativa enfrenta desafíos importantes. Para habilitar un modelo de esta magnitud sería necesario modificar el decreto vigente desde 1992, que regula el transporte público.

Actualmente, ese decreto establece que los taxis colectivos deben contar con 4 puertas, un máximo de 5 plazas (un conductor y cuatro pasajeros) y una antigüedad máxima de 12 años en el caso de la Región Metropolitana.