Estos son los grupos que pueden obtener rebajas en el transporte público

15 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Muchos ciudadanos utilizan el transporte público en su día a día para desplazarse a sus destinos. En algunos casos, las personas deben hacer combinación de los buses del sistema Red de Movilidad Metropolitana con el Metro de Santiago.

A raíz de lo anterior, el ahorro es fundamental para aliviar la carga del bolsillo, pero solo hay dos grupos que pueden acceder a una rebaja.

¿Qué grupos pueden acceder a una rebaja en el transporte público?

Las personas que pueden acceder a las rebajas en el transporte público son los adultos mayores y los estudiantes, ya sean estos de enseñanza básica, media o superior.

Para las personas mayores, existen dos sistemas distintos, pero se puede elegir solo uno, dependiendo de cuál le resulta más conveniente a la persona. Por un lado, está la Tarjeta bip! Adulto Mayor Intermodal; y, por otro, la Tarjeta Adulto Mayor (TAM) – Metro.

La Tarjeta bip! Adulto Mayor Intermodal, permite que adultos de 65 años o más viajen, pagando una tarifa total de $370 por toda la red integrada de transporte público de Santiago (buses del Sistema Red, Metro y Tren Alameda-Nos, y las combinaciones entre ellos).

Mientras que la Tarjeta Adulto Mayor (TAM) – Metro solamente permite que mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65 puedan viajar únicamente por la red de Metro, en cualquier horario, por tan solo $250.

Finalmente, los estudiantes pueden pagar menos en el transporte público utilizando su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), que les permite una tarifa única de tan solo $250 pesos en cualquier horario.

Todo sobre Transporte