Viña del Mar trabaja de acuerdo a planificación previa para recuperar cancha de estadio Sausalito tras concierto de Chayanne

15 feb. 2026 - 19:38 hrs.

Un arduo trabajo que responde a una planificación previa al concierto de Chayanne, que se realizó el miércoles pasado en el estadio Sausalito, ejecuta el Municipio de Viña del Mar para recuperar el césped del recinto deportivo y dejarlo apto para el próximo compromiso deportivo del 7 de marzo.

"Es parte de la planificación establecida"

Desde la administración municipal se informó que el estado en que quedó el campo de juego responde a una situación prevista.



"Es parte de la planificación establecida. Antes y después de cada evento se realiza una inspección técnica del campo de juego, lo que permite medir los eventuales daños y programar una intervención robusta posterior al espectáculo", explicó el municipio.

"Esta recuperación está contemplada en el contrato de arriendo, la que es financiada íntegramente por la productora privada a cargo del evento. Es decir, la restauración total de la cancha forma parte de las obligaciones contractuales y no implica costos adicionales para el municipio", se señaló.

En la misma línea se agregó que desde el viernes –una vez que se desmontó el escenario- ya se encuentra trabajando un equipo externo especializado en el césped, junto a los cancheros del estadio, para ejecutar una renovación total de gran parte del gramado del campo de juego.

Cancha estará en óptimos condiciones para próximo partido

"Esta planificación consideró como referencia el próximo encuentro programado para el 7 de marzo, por lo que hasta esa fecha el recinto no tendrá otro uso más que las labores de intervención, recuperación y preparación profesional del césped, asegurando que llegue en óptimas condiciones al siguiente partido”, puntualizaron desde la administración.

Al mediodía de ese sábado 7 de marzo, Everton recibirá a a Limache por la sexta fecha de la Liga de Primera