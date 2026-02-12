Liberan por error a otro imputado que debía ir a prisión: Esta vez fue en Viña del Mar

12 feb. 2026 - 16:54 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves nuevamente un imputado que debía cumplir prisión preventiva fue liberado por error por Gendarmería. Esta vez el caso ocurrió en Viña del Mar, región de Valparaíso.

Cabe recordar que se trata del segundo error en esta semana, luego de que el pasado miércoles un detenido fuera liberado en el Centro de Justicia de la Región Metropolitana, tras presuntamente cambiar su identidad con otro imputado durante la audiencia de control de detención.

¿Qué se sabe del nuevo liberado?

Los nuevos hechos ocurrieron alrededor de las 12:20 horas de este jueves, en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, cuando un gendarme segundo cumplía funciones de custodia y traslado del imputado.

Tras finalizar el control de detención del acusado, el funcionario procedió a la liberación, pese a que la magistrada había ordenado su ingreso.

Segundo caso en la misma semana

Se trata del segundo error de este tipo en la misma semana. El miércoles, durante una audiencia de formalización en el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, se detectó una situación similar.

En esa ocasión, se descubrió que nuevamente un imputado había sido liberado por error, pese a mantener una orden de detención vigente.

En el caso ocurrido en Santiago, se estableció que un sujeto usurpó la identidad de otra persona para eludir una orden de detención pendiente.

La situación pasó inadvertida para la Fiscalía, la Defensoría, Gendarmería y el tribunal, lo que permitió que el imputado quedara en libertad pese a la orden vigente.