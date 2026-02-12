Emiten alerta meteorológica por tormentas eléctricas en tres regiones de Chile: Revisa cuáles son
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este jueves una alerta meteorológica por tormentas eléctricas que podrían afectar a tres regiones de la zona norte.
¿Dónde y cuándo se registrarían las tormentas eléctricas?
Según el organismo, las tormentas eléctricas se presentarían en la cordillera de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
El fenómeno se desarrollaría desde la tarde hasta la noche de este jueves 12 de febrero, asociado a la condición sinóptica de Alta de Bolivia.Ir a la siguiente nota
El mapa de las zonas afectadas por las tormentas eléctricas
A continuación, revisa el mapa del organismo que muestra el área donde se registrarían las tormentas eléctricas.
¿Qué significa una alerta meteorológica de la DMC?
La DMC emite alertas cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".
"Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios", instaron desde el organismo.
Notas relacionadas
- Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a transeúntes en Valparaíso: Rachas alcanzaron los 77 km/h
- "Inestabilidad atmosférica": Meteorología emite aviso por "probables tormentas eléctricas" en Los Lagos y Aysén
- Preocupación por aumento de bañistas rescatados: Alejandro Sepúlveda explica riesgos de ingresar a playas no aptas para el baño