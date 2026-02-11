"Inestabilidad atmosférica": Meteorología emite aviso por "probables tormentas eléctricas" en Los Lagos y Aysén

11 feb. 2026 - 12:34 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" que afectarán en las próximas horas a sectores de las regiones de Los Lagos y Aysén.

Según indica el sitio web de Meteorología, los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

¿Dónde y cuándo se producirían las tormentas eléctricas?

La medida estará vigente durante la tarde de este miércoles 10 de febrero, debido a una condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica".

En Los Lagos el aviso contempla los sectores de la Cordillera dela Costa, el valle, la precordillera, Chiloé, el litoral interior y la Cordillera Austral.

En tanto, en Aysén las tormentas eléctricas podrían afectar a la zona insular norte, el litoral interior norte y la Cordillera Austral norte.

Todo sobre El Tiempo