"Inestabilidad atmosférica": Meteorología emite aviso por "probables tormentas eléctricas" en Los Lagos y Aysén
¿Qué pasó?
Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" que afectarán en las próximas horas a sectores de las regiones de Los Lagos y Aysén.
Según indica el sitio web de Meteorología, los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
¿Dónde y cuándo se producirían las tormentas eléctricas?
La medida estará vigente durante la tarde de este miércoles 10 de febrero, debido a una condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica".Ir a la siguiente nota
En Los Lagos el aviso contempla los sectores de la Cordillera dela Costa, el valle, la precordillera, Chiloé, el litoral interior y la Cordillera Austral.
En tanto, en Aysén las tormentas eléctricas podrían afectar a la zona insular norte, el litoral interior norte y la Cordillera Austral norte.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
Leer más de
Notas relacionadas
- Preocupación por aumento de bañistas rescatados: Alejandro Sepúlveda explica riesgos de ingresar a playas no aptas para el baño
- "Será un poquito más fresco el despertar": El pronóstico del tiempo para este miércoles 11 de febrero en Santiago
- Meteorología emite alerta de tormentas eléctricas con "probabilidad de granizos" en zonas de tres regiones del país