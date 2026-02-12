"Merecen todo el amor": Esteban Grimalt y Trinidad De La Noi se casaron y compartieron fotos del matrimonio

12 feb. 2026 - 17:25 hrs.

Este jueves, el deportista profesional Esteban Grimalt y la modelo Trinidad De La Noi decidieron consolidar su relación y se casaron.

Fue que hace casi dos años que comenzaron a tener una relación formal y fueron vistos en el Lollapalooza 2024, pero además a De La Noi se le vio junto al voleibolista en los Juegos Olímpicos de París.

Las postales del matrimonio Grimalt-De la Noi

Grimalt le propuso comprometerse ante la ley a mediados de diciembre del año pasado durante una visita a San Pedro de Atacama.

A través de redes sociales compartieron fotografías del alegre momento que vivieron junto a su familia y más cercanos, en donde aparecen además junto a la libreta de matrimonio.

"Tan lindos!!! Felicidades amiga preciosa, merecen todo el amor!!!", "Amor puro", "Felicidades queridos Trini y Esteban. Son lo más", "Felicitaciones a los dos! Que sean muy felices", fueron algunos de los cometarios que dejaron amigos y seguidores de la pareja.

Revisa las fotos: