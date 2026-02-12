Mauricio Pinilla reveló que tiene cáncer a la piel: ¿Cuáles son los síntomas y cómo prevenir la enfermedad?

12 feb. 2026 - 08:10 hrs.

Durante la jornada, el exfutbolista profesional Mauricio Pinilla reveló que tiene cáncer a la piel, enfermedad que se encuentra en la primera etapa de tratamiento y espera poder tener una recuperación rápida y favorable.

Este tipo de cáncer es uno de los más comunes en Chile: en el año 2022 se registraron más de 530 muertes por esta enfermedad, la cifra más alta de los últimos 20 años, según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud.

Es por eso que, luego del anuncio de Mauricio Pinilla, se reabrió la conversación sobre los síntomas, el tratamiento y los cuidados para hacer frente a la enfermedad.

Cáncer a la piel: ¿Cuáles son los síntomas?

El dermatólogo Francisco Pereira, académico de la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello, menciona que toda mancha, bulto o lesión de aparición reciente debe ser evaluada.

"También aquellas heridas que no cicatrizan en tres o cuatro semanas, lesiones ásperas que sangran con facilidad o lunares que cambian rápidamente", agregó.

Pereira destaca la importancia del autoexamen y del denominado criterio ABCDE en lunares: asimetría, bordes irregulares, colores variados, diámetro mayor a 6 milímetros y evolución en el tiempo. "Si el paciente siente que un lunar es distinto o raro, esa percepción ya es motivo de consulta", enfatizó.

¿Cómo prevenir el cáncer a la piel?

Si bien es cierto que la exposición al sol no es dañina por sí misma, sí debe ser controlada. Algunas de las recomendaciones para prevenir la enfermedad son:

Evitar el sol entre las 11 y las 16 horas.

Usar protector solar de factor 30, pero idealmente superior.

Reaplicarlo constantemente cada dos o tres horas.

Usar sombrero, gafas y ropa de protección UV.

