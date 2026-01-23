"Yo llegué con una idea": José Antonio Neme reveló "íntimo" vínculo que lo une a Mauricio Pinilla

23 en. 2026 - 12:09 hrs.

En un nuevo capítulo de "Por qué tenía que decirlo", José Antonio Neme le reveló a Julio César Rodríguez un "íntimo" y sutil vínculo que lo une al exseleccionado nacional Mauricio Pinilla.

Durante la conversación, el conductor de Mucho Gusto llevó el tema a la mesa cuando comenzaron a hablar sobre los tatuajes que tenían en su cuerpo.

"Yo tengo un tatuaje en el poto, o sea, no en el cul... mismo, pero casi", sostuvo Neme y se paró del asiento para bajarse un poco el pantalón y mostrar el diseño. "¡Pero qué bonito! ¿Es una enredadera?", pregunta JC.

La conexión entre Neme y Pinilla

José Antonio Neme afirmó que sí, que justamente en esa zona tiene una cicatriz por una operación que se realizó. Fue en ese momento cuando el rostro de Mega dio más detalles acerca del tatuaje y reveló el "vínculo" con Mauricio Pinilla.

"¿Sabes quién me hizo el tatuaje? Es superfamoso, el que le tatuó el palo a Pinilla, que me ha hecho dos: ¡Marlon Parra! ¡Un grande de los tatuajes en Chile!", mencionó.

"Además, Marlon Parra es un clásico, años de años tatuando”, confirmó el conductor de La Junta, y Neme dijo que le dolió un poco, pero lo hizo para tapar la marca en su cuerpo: "Yo llegué con una idea: tenía una cicatriz, la quería tapar y el láser no había funcionado".