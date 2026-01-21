José Antonio Neme revela que mantiene una relación de nueve años: "Vivimos juntos"

21 en. 2026 - 18:25 hrs.

El animador de Mega José Antonio Neme ha alcanzado un punto alto en la televisión chilena y en el mundo del espectáculo. Hace algunas semanas incluso dio una entrevista exclusiva para la revista Pelle Home y fue la portada de noviembre-diciembre del medio.

Es en esa conversación que el conductor de Mucho Gusto fue consultado por su vida amorosa y sorprendió con la respuesta que entregó.

"Tengo una relación de 9 años y vivimos juntos"

Al ser consultado por el amor, Neme respondió con sinceridad: "¿Cómo anda el amor?", "Muy bien. Tengo una relación de 9 años y vivimos juntos", confesó.

Inmediatamente dejó entrever que su relación es más que segura y fuerte, pero decidió dejarlo en claro y no dejar espacio para la duda ni la confusión.

"Estoy contento y tranquilo. Tengo una relación suficientemente sólida como para poder viajar y hacer muchas cosas que no siempre hacemos juntos", aclaró el rostro de Mega.

A pesar de ello, sí reconoció que sus dinámicas de trabajo y cotidianidad son muy diferentes, pero logran complementarse: "Llevamos vidas muy distintas, él no tiene nada que ver con la TV, y lo respeto, somos muy buenos amigos".

Revisa la portada de Neme: