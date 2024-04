¿Quién es Betsy Camino? Cuántos años tiene, cuál es su nacionalidad y a qué se dedica

01 abr. 2024 - 14:10 hrs.

Uno de los personajes de la farándula más recordados de los últimos años en la televisión chilena es Betsy Camino, quien llegó hace algunos años a nuestro país y rápidamente se hizo conocida.

Es recordada por su paso por el programa "Morandé con Compañía" de Mega y, posteriormente, comenzó a figurar en el mundo de los espectáculos por su romance en 2017 con Julio César Rodríguez.

Luego fue reina del Festival de Viña del Mar en 2018 y también pasó por un programa de cocina y otro de baile. En el último tiempo se ha mantenido alejada de la televisión, aunque vive un positivo presente en lo personal.

¿Quién es Betsy Camino? Edad, nacionalidad y a qué se dedica

Betsy Camino es una joven cubana de 31 años que arribó a Chile en 2014 para buscar suerte en la televisión y en el mundo de los espectáculos.

"Yo vine a este país a ser conocida, a ser exitosa y a tener plata. Y siempre me he enfocado en eso", reveló a Glamorama en 2022.

Betsy llegó a Chile como bailarina, pues se graduó de la Escuela Nacional de las Artes de Cuba. También se dedicó al modelaje, además de aparecer en televisión. "Yo soy bailarina profesional, pero acá como no estudié ni me gradué con ningún maestro conocido, no me pescaban mucho", contó al citado medio.

Sin embargo, tras sus por televisión, la cubana vivió un sorpresivo cambio, pues en la actualidad se dedica a tres emprendimientos de belleza llamados ByC, de hecho, es la CEO y fundadora desde abril de 2022.

Betsy administra ByC Salón, un salón de belleza ubicado en Providencia; ByC Boutique, una tienda de ropa con envíos a todo Chile; y ByC Dance Competition, un concurso de baile para participantes de todas las edades, con diferentes estilos de danza y con millonarios premios. "Quiero ser la empresaria cubana más exitosa de Chile", contó hace un tiempo a LUN.

La difícil vida de Betsy Camino en Cuba antes de llegar a Chile

Cuando Betsy Camino terminó el colegio, su padre decidió abandonarla junto a su madre. "Después del tiempo regresó y dijo que quería volver con mi madre, pero ella no quiso (…) Fue ahí cuando nos echó a la calle", contó hace unos años a CHV.

Luego decidió quitarle las cosas del hogar a su padre, quien era militar, por lo que se la llevó detenida. "Fue un período en el que yo pasé de niña a mujer, me salté la adolescencia, me convertí en mujer... Si no me hubiese pasado eso, de tener una responsabilidad tan enorme, yo creo que estaría en Cuba", aseguró.

Con los años, Betsy decidió dejar su hogar para probar suerte en Chile: "Mi papá es teniente coronel de la inteligencia de las Fuerzas Armadas y mi mamá es médico, pero allá no se puede. Entonces dije, ‘pucha, yo sí puedo’… Mi mamá se sacó la cresta para que yo estuviera aquí", contó a Canal 13.

¿Betsy Camino y DJ Méndez están juntos?

Pese a estar alejada de las cámaras, Betsy hizo noticia hace unos días por los rumores que la vinculan con el cantante DJ Méndez, que se separó de su pareja Beatriz Fuentes recientemente, con la que incluso iba a casarse.

"Han hecho un daño increíble, yo no tengo nada que ver con Betsy ahora y nunca. Entonces no tengo ni idea por qué insisten. Dejen a Bea en paz, déjenme a mí en paz. Nosotros nos separamos y queremos estar cada uno por su lado en paz, punto", escribió Leopoldo Méndez en su Instagram.

Betsy no ha dicho nada al respecto y hace unos años mencionó no estar preocupada de una relación: "¿Qué hombre me va a aguantar?... -no tengo tiempo. Cuando estoy en pareja me gusta dedicarle tiempo a mi hombre, soy bien geisha", admitió a LUN.

