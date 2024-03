DJ Méndez se pronuncia sobre su separación de Beatriz Fuentes y aclara los rumores sobre su relación con Betsy Camino

30 mar. 2024 - 20:10 hrs.

El pasado jueves 28 de marzo se confirmó el fin de la relación entre DJ Méndez y Beatriz Fuentes, quienes anunciaron en enero de este año que iban a contraer matrimonio.

Solo un día más tarde, se vinculó a Méndez de manera romántica con la conocida comunicadora y modelo cubana, Betsy Camino.

Sin embargo, este sábado a través de sus redes sociales, Leo Méndez se refirió a su quiebre con Beatriz Fuentes y descartó los rumores que lo vinculaban con Betsy.

Instagram (@_mendezofficial)

¿Qué dijo DJ Méndez?

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, Méndez comenzó señalando que "no pensaba dar ningún tipo de declaración, pero es que de verdad ya estoy... Sé que Beatriz está muy mal por todo lo que ha pasado".

"Me relacionan con otra señorita. Si, muy bien con ella me he topado en varios lugares, con otra gente, han hecho un daño increíble, yo no tengo absolutamente nada que ver con Betsy, ahora ni nunca, entonces no tengo ni idea por qué insisten", agregó.

"Dejen a Bea en paz, déjenme a mí en paz. Nosotros nos separamos y queremos estar cada uno por su lado en paz", cerró.

