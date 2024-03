Tras cancelar su matrimonio: Aseguran que DJ Méndez está en una relación con Betsy Camino

30 mar. 2024 - 05:37 hrs.

El pasado jueves se confirmó el fin de la relación entre DJ Méndez y Beatriz Fuentes, quienes anunciaron en enero de este año que iban a contraer matrimonio.

La noticia del quiebre fue confirmada por Beatriz y a pesar de que no ahondó en los detalles de la separación, en las últimas horas han asomado rumores de que el cantante nacional está saliendo con la cubana Betsy Camino.

DJ Méndez y Betsy Camino

La periodista especialista en espectáculos, Cecilia Gutiérrez, fue quien confirmó y compartió los detalles del nuevo romance de Leo Méndez.

"Hace un par de semanas me llegó la siguiente información, pero como no tenía imágenes y él estaba supuestamente comprometido, no lo compartí", señaló la comunicadora en una historia de Instagram.

Esto ya que, Gutiérrez mostró capturas de pantalla de mensajes en que le aseguraban que habían visto al productor junto con la reina del Festival de Viña del Mar del 2018 en un bar de Macul, mientras que otra persona vio a la pareja en el Cajón del Maipo.

"Ahora, con la noticia de cancelación del matrimonio, me llega lo siguiente; de hace pocos días, DJ Méndez grabó un video en el Club Caribeño en Valle Lo Campino. Adivinen quién lo acompañó", consignó la periodista, quien también compartió un video de Méndez y la cubana en el mencionado local juntos.

Betsy Camino y DJ Méndez

DJ Méndez y Beatriz Fuentes cancelan su matrimonio

El artista y "Bea" Fuentes, comenzaron su relación hace dos años. Según contó Leo en un programa de televisión, se conocieron gracias a una amiga. El flechazo fue inmediato. "Ella tiene 31 años, yo tengo 47. Nos presentaron en un lugar para comer y de ahí no nos separamos más", señaló el artista hace un tiempo.

En un principio mantuvieron su romance en completo hermetismo, sin embargo, con el paso de los meses ambos se dejaron ver en redes sociales. Incluso, mostraron el simbólico tatuaje que se hicieron en conjunto.

Tras la separación, ambos eliminaron todos los registros que tenían juntos en sus respectivos perfiles de Instagram y también se dejaron de seguir.

