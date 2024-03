Pamela Díaz enfrenta a Pangal Andrade por antiguos dichos en su contra: "Decía que yo era chula, ordinaria"

30 mar. 2024 - 15:16 hrs.

La influencer, Pamela Díaz, enfrentó al exchico reality, Pangal Andrade, por supuestos dichos en su contra hace algunos años.

En su programa de YouTube, "Sin editar", "La Fiera" llegó hasta la casa del deportista en el Cajón del Maipo, donde le mostró el hotel de su familia.

"Decía que yo era chula, ordinaria"

En ese contexto, él la llevó hasta un quincho, donde Pamela le preguntó "¿por qué nunca me has invitado a un asado?".

"Porque... no sé", respondió Pangal, mientras que una persona detrás de cámara le preguntó: "¿Te caía mal?".

"Sí, me caía mal, hasta que la conocí", confesó Andrade.

En ese momento, la modelo lo encaró y le dijo: "Verdad que te caía mal, maldito. Me pelaba, decía que yo era chula, ordinaria", ante lo que Pangal lanzó unas carcajadas.

"¿Decías eso o no?", consultó ella, pero él aseguró que no.

Finalmente, Pamela zanjó el tema, refiriéndose a la primera impresión que suele generar en las personas. "Suele pasar. A mí me da lo mismo, porque mucha gente me lo dice y después cuando me conocen y dicen 'oh, la mina bacán", concluyó.

