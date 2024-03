18 mar. 2024 - 20:10 hrs.

Han pasado más de 430 días en que la actriz María Elena Swett no ha podido ver a su hijo, una situación que ha dado a conocer a través de redes sociales en varias ocasiones.

Ahora, Mane Swett saludó este fin de semana a su padre, Guillermo Swett, quien estuvo de cumpleaños. En un tierno mensaje, la mujer le hizo una promesa a su progenitor en relación a su nieto, el hijo de la actriz.

"Feliz cumpleaños, papá. De tus tres tan grandes deseos, yo voy a seguir haciendo lo imposible para lograr cumplirte uno. Te amo", fue el mensaje en que se interpreta que seguirá luchando por traer de vuelta a su hijo.

¿Por qué Mane Swett no puede ver a su hijo desde hace más de un año?

Actualmente, el hijo de Mane Swett, Santiago Bowe, tiene 11 años y está viviendo junto a su padre en Estados Unidos, con quien se quedó luego de pasar las fiestas de fin de año de 2022 con él.

Santiago viajó hasta Nueva York para reencontrarse con su padre, John Bowe, a quien siempre veía durante sus vacaciones, sin embargo, por razones que se desconocen, se quedó junto a él cuando en realidad debía volver para iniciar su año escolar.

Pese a que la actriz ha comentado en varias oportunidades en sus redes sociales que no ha podido ver a su hijo, no ha revelado detalladamente la razón de por qué no puede viajar a ir a verlo, aunque probablemente sea por motivos legales, por lo que ya inició un proceso judicial al respecto.

"Ustedes saben que ella tiene un hijo, que su papá es norteamericano que vive en Nueva York. Ellos están separados y su hijo viaja constantemente a ver al papá. Le tocó viajar para las fiestas de fin de año y resulta que el papá no se lo devolvió", reveló la periodista Cecilia Gutiérrez hace unos meses.



¿Quién es John Bowe, expareja de Mane Swett?

John Bowe es la expareja de Mane Swett, con quien tuvo una relación entre 2011 y 2015, en donde tuvieron a su hijo Santiago, quien nació en un hospital de Minneapolis, Estados Unidos.

Respecto a este hombre, no se conocen mayores detalles, pues es estadounidense y trabaja y vive en ese país. Sin embargo, tiene un sitio web en el que se menciona que es escritor y también consultor de oratoria, además de periodista.



En su perfil afirma que ha colaborado con destacados medios de comunicación, como CNBC, The New Yorker, The New York Times Magazine y GQ, entre otros.

"No puedo creer que haya personas que le nieguen a un niño el derecho a ver a su madre", escribió en mayo de 2023 la actriz.

