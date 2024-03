"Hay dolores, hay heridas": Cristián de la Fuente descarta tener nueva pareja tras fin de su romance con Angélica Castro

26 mar. 2024 - 11:00 hrs.

El actor Cristián de la Fuente protagonizó un escandaloso video en septiembre de 2022, en el que aparecía besando a una mujer desconocida en un bar de México.

Un clip que le costó el matrimonio que por más de 20 años tuvo con la chilena, Angélica Castro, y del cual nació la única hija de ambos, Laura de la Fuente Castro.

Cristián de la Fuente y la posibilidad de tener nueva pareja

Mientras Angélica ha enfrentado rumores que aseguran que tiene una nueva pareja desde hace algunos meses, su exmarido al parecer estaría cerrado frente a dicha posibilidad.

Así lo expresó el actor en una conversación con un programa de Radio Agricultura, en el que aseveró sin ningún tipo de aspavientos que "no quiero nada" con el amor.

Cristián de la Fuente y Angélica Castro

"Fueron 20 años maravillosos que se fueron a la mier...", agregó Cristián tras ser consultado sobre lo que fue su matrimonio con Angélica, agregando que, por ahora, no pretende iniciar un nuevo romance.

"Obviamente, para mí no es fácil lo que ha pasado. Hay dolores, hay heridas... no es que 'uhhh (grito de celebración), me separé, voy a vivir la vida loca'", añadió.

Sobre su presente, el actor aclaró que "mi prioridad es que mi hija esté bien, que Angélica también esté bien, que yo esté bien y que sanemos".

Sobre cómo es el actual estado de su relación con Castro tras el quiebre, el actor dijo que "es como una herida que cuando, a veces, uno no la cierra mucho, uno la pasa a llevar y vuelve a sangrar. Entonces, es mejor que cierre, que cicatrice".

