"A mi equipo no me lo toca nadie": La "advertencia" de Pamela Díaz a Naya Fácil tras reclamos por entrevista

01 mar. 2024 - 20:59 hrs.

La influencer Naya Fácil tuvo un problema con Pamela Díaz y Botota Fox, luego que le realizaran una entrevista para YouTube en el que la actual embajadora del Festival de Viña del Mar se sintió pasada a llevar.

"Se acaban de reír en una entrevista a la que me invitaron. Qué paja, uno se da el tiempo de ir, no hemos descansado nada desde las 7 de la mañana, de buena onda uno va y se ríen de uno", denunció Naya a través de sus historias de Instagram.

Pamela Díaz le respondió a Naya Fácil

Parte del descargo que Naya comentó anteriormente lo dijo la influencer tras salir de la entrevista con Pamela, puesto que no enfrentó a ambas en vivo.

Por lo anterior, en la edición de este viernes 1 de marzo de su programa, Díaz le envió un directo mensaje a Naya Fácil, haciéndose cargo de la situación.

Pamela Díaz

"Botota, y me hago cargo también porque es mi amiga y no tengo por qué desconocerlo, hay cosas que me gustan de mis amigas y otras que no. Ayer (jueves 29 de febrero) estaba demasiado hiperventilada, no me dejaba hacer el programa, trataba de hacer menciones, tuvo un problema con la Naya, quien se sintió pasada a llevar", sentenció.

Pamela reconoció que en plena entrevista no se dio cuenta de la incomodidad de Naya, acusando recibo de este luego que la influencer reclamara en sus redes sociales.

"Me informan mis compañeros que hizo una historia diciendo que lo pasó pésimo, que en este programa casi le hicimos una encerrona con la producción", indicó.

A raíz de esto, Pamela le hizo un llamado de atención a Naya: "Te quiero decir que sigo teniéndote el mismo respeto. A mí atácame cuando tú quieras, pero a mi equipo, que es muy buena onda, no me lo toca nadie".

Todo sobre Famosos chilenos