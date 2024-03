Naya Fácil revela detalles de su vida familiar: "Mis papás no me quieren... No tengo relación cercana con ellos"

01 mar. 2024 - 19:10 hrs.

La influencer chilena Naya Fácil, cuyo nombre real es Nayadeth Neculhueque, reveló detalles de su vida familiar, exponiendo la distancia que tiene con sus padres.

Naya se refirió respecto a este tema mientras se encontraba en Viña del Mar haciendo campaña para convertirse en embajadora del festival, lo que finalmente terminó ocurriendo.

¿Qué dijo Naya Fácil sobre su vida familiar y la relación con sus padres?

En el especial de Viña realizado por el programa “Es la hora de tu podcast” en YouTube, Naya Fácil comenzó a agradecerle a su equipo y a las personas que la rodean, por apoyarla en el desafío de su contienda para convertirse en embajadora el festival, que terminó ganando.

“Ellos son mi equipo. La verdad es que han sido los más cercanos a mí, mi equipo, mi staff conformado por mis amigos, mi hermana...”, comenzó diciendo.

Posteriormente, explicó que “yo no tengo relación con mis padres, por eso la verdad no me gusta decir mi apellido”.

“Soy súper solita la verdad, mis papás no me quieren. Viven, pero no tengo relación cercana con ellos, entonces los que han sido parte fundamental de mi vida son mis amigos”, puntualizó.

Por último, subrayó que “ellos (sus amigos) me acompañan en todo este proceso, ya que más familia que mi hermana no tengo, entonces, agradecer a mis amigos por todo el apoyo, por aguantarme y todo lo demás”.

