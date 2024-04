"Gracias por todos los momentos": Dani Aránguiz se despidió de Luis Mateucci con romántico mensaje

01 abr. 2024 - 10:06 hrs.

Durante el fin de semana santo, Luis Mateucci emprendió vuelo a Perú, debido a que se encerrará nuevamente en un reality, que se grabará en dicho país, pero será transmitido en Chile.

Producto de lo anterior, Mateucci se separó de su actual novia, Daniela Aránguiz, con quien mantiene una relación hace algunos meses.

El mensaje de despedida de Daniela Aránguiz a Luis

A través de su cuenta de Instagram, Aránguiz compartió una historia con un romántico mensaje, abajo de una foto en la que aparecen abrazados.

La exparticipante de "Mekano", partió diciendo, "gracias por todos los momentos juntos, por todas las risas, por todos los besos, por todos los abrazos y por aguantar todas mis mañas, sé que no soy una mujer fácil de llevar, pero tú lo hiciste todo tan normal".

Luis Mateucci

"Mi Luis, quizás esto no es una despedida o quizás sea la despedida para siempre, nadie sabe lo que puede pasar, pero yo solo me quedo con lo bonito porque no existe nada malo en nosotros, una que otra maña, uno que otro celo, pero nada grave", añadió.

Aránguiz agregó que, "me quedo con nuestras risas y nuestras largas conversaciones y con todo lo bonito que significó conocerte, te amo, y pase lo que pase, quiero que sepas que mi amistad es incondicional. Suerte en esta nueva aventura".

Cabe precisar que en el nuevo reality, Luis Mateucci se verá las caras con su expareja, Oriana Marzoli, entre otras celebridades nacionales e internacionales.

Historia de Daniela Aránguiz

