"Hijo, lo logramos": El relato de las madres tras retirar a sus hijos conscriptos del regimiento en Arica

05 may. 2024 - 16:22 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro jóvenes soldados conscriptos que participaron de la controvertida marcha en Putre salieron la tarde de domingo 5 de mayo del regimiento en Arica, luego de ser dados de baja por el Ejército.

Sobre el proceso que han vivido y su próximo retorno a Santiago, Región Metropolitana, hablaron algunas madres y uno de los afectados.

Meganoticias

"Llegamos cuatro y nos fuimos ocho, ese era el fin de todo esto"

Natalia Yáñez, una de las madres, dijo que “la entrada fue demorosa, pero ya entrando se fue dando todo acorde a lo que nosotros pensábamos. Estaremos de retorno a primera hora de mañana en Pudahuel. Llegamos cuatro y nos fuimos ocho, ese era el fin de todo esto”.

Meganoticias

Por su parte, Tamara Villalón, madre de Cristofer Pacarati, añadió que “fue más rápido que ayer, era lo que esperábamos. Mi hijo está tranquilo, muy feliz, el primer abrazo fue muy emocionante, lo único que le dije fue ‘hijo, lo logramos’”.

“Las cuatro mamás que nos vinimos juntas, nos devolvemos juntas a Pudahuel mañana en la mañana a más tardar, y ahora somos ocho”, aseveró.

Meganoticias

"Volveremos a estar con nuestras familias"

Francisco Adasme Yáñez, hijo de Natalia, dijo que “hicimos nuestra cuarentena en Rancagua, estamos bien, lo importante es que volvemos a estar con nuestras mamás y volveremos a estar con nuestras familias, eso es lo que más importante”.

“El mensaje que queremos dar es que estamos bien y con nuestras mamás”, insistió.

Meganoticias

Sobre su repentina salida del Ejército, dijo que “como todo en la vida, hay cosas que sorprenden. Uno viene con una idea y de repente hay cosas que son y otras que no, pero es la mística de la vida, encontrarse con cosas que uno no quisiera encontrarse, vivir cosas que no son agradables”.

“Con los compañeros, el aguante, el vivir 24 horas del día, es una experiencia, el apoyo que tuvimos entre nosotros fue fundamental”, cerró.

Todo sobre Fuerzas Armadas