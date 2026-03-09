Comienza retiro de retratos oficiales del Presidente Boric en vísperas del cambio de mando

09 mar. 2026 - 22:15 hrs.

¿Qué pasó?

Con el cambio de mando previsto para este miércoles 11 de marzo al mediodía, las autoridades aceleraron los preparativos en el Palacio de La Moneda y otras reparticiones de Gobierno.

Como consecuencia, en las últimas horas comenzaron a realizarse ajustes logísticos y simbólicos, y uno de los gestos más visibles fue el retiro de los retratos oficiales del Presidente Gabriel Boric desde las dependencias de la Casa de Gobierno.

La razón fue dar paso a la imagen oficial del mandatario electo, José Antonio Kast, que la Oficina del Presidente Electo ya había difundido en febrero.

En La Moneda ya se comienza a despedir a Boric

Por ello, durante la tarde de este lunes se observó a colaboradores trasladando los cuadros por pasillos y escaleras, algunos embalados en cajas de cartón sobre carros de carga, cerrando así la presencia visual del actual jefe de Estado en el edificio donde permanecieron durante los últimos cuatro años.

La misma lógica de continuidad institucional explicó la llegada del abogado Máximo Pavez a La Moneda a las 15:00 horas. En virtud de la tradición republicana, el nuevo subsecretario del Interior asumió el cargo un par de días antes del cambio de mando, con la administración saliente aún en funciones.

Esa decisión tuvo un efecto inmediato: Pavez se convirtió en ministro del Interior subrogante del presidente electo José Antonio Kast, quedando a cargo de la cartera hasta que el republicano tome juramento a Claudio Alvarado como titular y, posteriormente, al resto de su gabinete este miércoles 11 de marzo.

