Quiénes son los invitados internacionales al cambio de mando 2026

09 mar. 2026 - 18:08 hrs.

El miércoles 11 de marzo, el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso será el escenario de una ceremonia con una gran cantidad de invitados internacionales. Son 14 jefes de Estado y 19 autoridades extranjeras las que acudirán al cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, en lo que podría ser el evento diplomático más concurrido desde el retorno a la democracia.

El evento podría alcanzar un récord de asistencia cercano a 1.150 invitados, cifra superior al promedio de ceremonias anteriores, que suele bordear las 850 personas. Para ello, se adoptaron medidas excepcionales que permitirán ampliar la capacidad del Salón de Honor a cerca de 550 asistentes en el sector principal, además de la instalación de carpas en el exterior para los medios de comunicación.

Entre los líderes mundiales que participarán destacan el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

La lista completa de presidentes y jefes de gobierno confirmados es la siguiente, según el Ministerio de Relaciones Exteriores:

Rey Felipe VI (España), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Honduras), Tamás Sulyok (Hungría), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay), Luis Abinader (República Dominicana) y Yamandú Orsi (Uruguay). A ellos se suman Andrí Sibiga (canciller de Ucrani), Vahagn Khachaturyan de Armenia y el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé.

Las otras autoridades internacionales

Varios países de relevancia enviarán representantes de alto rango en lugar de sus presidentes. Entre las autoridades extranjeras de gobierno que vendrán al cambio de mando se cuentan Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador; Carlos Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala; Valdrack Jaentschke, ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua; y Hugo de Zela, ministro de Relaciones Exteriores de Perú.

También confirmaron Antonio Tajani, vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores de Italia, y Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. Además estarán Éléonore Caroit (ministra de Francia), Emídio Sousa (secretario de Estado de Portugal), Kirti Vardhan Singh (ministro de Estado de India) y Wojciech Zaj?czkowski (viceministro de Polonia).

Los grandes ausentes

No todos los invitados confirmaron. Nada se dijo de algún representante del gobierno de Donald Trump, pese a que el nombre del Secretario de Estado, Marco Rubio, sonaba fuerte. Tampoco confirmaron su asistencia los presidentes de México y Colombia, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, ni el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien enviará a su vicepresidente.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente de El Salvador no confirmaron su asistencia, pese a haber sostenido encuentros recientes con José Antonio Kast.

La invitada especial: María Corina Machado

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, también confirmó su asistencia. Según se informó, arribará al país este martes 10 de marzo y permanecerá hasta el jueves 12, cuando participará en el lanzamiento de la cátedra Sebastián Piñera de la Universidad del Desarrollo.

El frente interno: solo Frei entre los ex presidentes

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle será el único exmandatario presente en la ceremonia. Michelle Bachelet se excusó debido a compromisos con la ONU en Nueva York, mientras que Ricardo Lagos, quien anunció su retiro de la vida pública en enero de 2024, también optó por no asistir.

