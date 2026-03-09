La medianoche, la hora más peligrosa: cuándo se cometen más homicidios en Chile según el informe oficial 2025

09 mar. 2026 - 18:57 hrs.

La medianoche no solo marca el inicio de un nuevo día: en Chile, es también el momento de mayor riesgo para las víctimas de homicidios. Así lo revela el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados 2025, elaborado por el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior.

El documento consolida las cifras oficiales del año pasado y detalla cuándo, en qué días y en qué horarios se concentran los ataques. Los resultados muestran patrones claros: las horas nocturnas y los fines de semana emergen como los momentos de mayor peligro en el país.

Durante 2025 se registraron 1.091 víctimas de homicidios consumados en Chile, lo que equivale a una tasa de 5,4 por cada 100.000 habitantes. Esa cifra representa una caída de 118 víctimas respecto al año anterior -cuando se contabilizaron 1.209- y una reducción del 11,5% en la tasa nacional, consolidando la tendencia a la baja iniciada en 2023 tras el peak de 2022.

Las 00:00 horas: el minuto más peligroso

El tramo entre las 00:00 y las 00:59 horas es el más peligroso del día, concentrando el 7,3% del total de homicidios consumados registrados en 2025. Le siguen de cerca las 23:00 a las 23:59, con un 7,0%, y las 21:00 a las 21:59, con un 6,8% de las víctimas.

En otras palabras, las horas en torno a la medianoche -desde las 21:00 hasta pasada la una de la madrugada- concentran una porción significativa de los crímenes más graves del país. La franja más segura del día es, en contraste, el mediodía: el tramo entre las 13:00 y las 13:59 registró apenas el 1,8% del total anual.

Al agrupar la información en bloques más amplios, el patrón se vuelve aún más claro. El período comprendido entre las 18:00 y las 23:59 horas concentró el 34,5% de todas las víctimas del año, convirtiéndose en el bloque más crítico. Más de un tercio de los homicidios ocurrió en esas seis horas.

El segundo bloque más peligroso fue la madrugada -entre las 00:00 y las 05:59-, que agrupó el 28,0% de los casos. Sumados, estos dos períodos concentraron el 62,5% de todos los homicidios del año, confirmando que las horas nocturnas son, con diferencia, el intervalo de mayor riesgo.

En el extremo opuesto, el bloque de la mañana -entre las 06:00 y las 11:59- fue el menos peligroso a nivel agregado, representando el 15,4% del total registrado en 2025.

El fin de semana en la noche: el horario crítico

Al cruzar la distribución horaria con los días de la semana, el análisis revela su punto más crítico. El 35,1% de las víctimas se concentró durante el fin de semana. Y cuando se combina esa información con el horario, el resultado es contundente: los sábados y domingos entre las 18:00 y las 23:59 concentraron el 12,6% de todos los homicidios del año.

Ese es el período de mayor riesgo en Chile: la tarde-noche del fin de semana. Seis horas, dos días a la semana, que acumulan más víctimas que cualquier otro momento.

En el extremo contrario, el día con menor cantidad de homicidios fue el martes, con un 11,7% del total. Más específicamente, el bloque entre las 06:00 y las 11:59 de ese día registró apenas el 1,1% de las víctimas de 2025, constituyendo el momento estadísticamente más seguro de la semana.

Octubre, el mes más violento; junio, el más tranquilo

En cuanto a la distribución mensual, octubre fue el mes con más homicidios del año, con 107 víctimas. Le siguieron febrero y agosto, ambos con 103 víctimas. Estos tres meses concentraron las frecuencias más altas del año.

En el polo opuesto, junio registró la cifra más baja del año con 69 víctimas, seguido por marzo con 77 y abril con 82. Un dato que llama la atención es el de diciembre y enero, históricamente los meses más violentos del período 2018-2024: en 2025, ambos registraron caídas relevantes respecto a sus promedios históricos -diciembre bajó un 13,0% y enero un 10,2%-, lo que contribuyó de manera importante a la reducción general del año.

Una tendencia a la baja que se consolida

Los datos de 2025 confirman que Chile atraviesa una baja sostenida en sus cifras de homicidios. Desde el máximo registrado en 2022, el país ha visto caer año a año el número de víctimas, y la reducción del 11,5% respecto a 2024 consolida esa tendencia.

Sin embargo, el análisis horario del informe deja en evidencia que ciertos momentos del día y de la semana siguen concentrando un riesgo desproporcionado. La noche del fin de semana, y en particular la franja cercana a la medianoche, continúa siendo el período más crítico para la seguridad en Chile.

