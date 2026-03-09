"No puede ser que cualquiera haga lo que le parezca": Ministra de Defensa cuestiona zanja creada en la frontera con Bolivia

09 mar. 2026 - 14:01 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se refirió a la zanja que, con recursos particulares, lleva a cabo el diputado Sebastián Videla en la comuna de Ollagüe, región de Antofagasta, en el límite fronterizo con Bolivia, a fin de combatir el crimen organizado.

"No puede ser que cualquiera haga lo que le parezca"

Al ser consultada si los trabajos que realiza la retroexcavadora, contratada por el parlamentario, están en el marco de la ley, la secretaria de Estado dijo no saber "directamente qué es legal o qué no es legal, de qué zanja se trata, si está en un espacio público o es espacio privado. No conozco los detalles".

"Yo creo que no le corresponde a un diputado excavar. Usted contrata a una empresa para que le haga una excavación, si es que es una decisión soberana que se ha tomado en la región, teniendo a la vista todo los elementos y todos los antecedentes", complementó la autoridad.

Delpiano continuó señalando que "no puede ser que cualquiera, por su cuenta, haga lo que le parezca hacer, porque eso no nos corresponde a ninguno de nosotros, sea en el espacio público o sea en el espacio privado".

"Yo puedo hacer una zanja en mi casa... pero no no mucho más allá de eso", añadió.

Ministra destacó los avances en materia de fronteras

La ministra afirmó que actualmente la frontera "no tiene nada que ver con la de hace un tiempo atrás", ya que ahora existe un sistema tecnológico "que nos permite ver con muchísima más profundidad que no entre gente".

La jefa de la cartera de Defensa dijo que Chile presenta tres problemas en su frontera norte. "Uno es la presión migratoria que ha tenido momentos más álgidos y momentos que no son tan álgidos", señaló.

En segundo lugar, mencionó el contrabando, aclarando que "no todo contrabando es crimen organizado. Contrabando es el delito de traer cosas, como los huevos que vienen de Bolivia, etcétera".

"Y por otro lado, lo que más nos preocupa es el delito organizado, que haya tráfico de drogas o de piezas de armamento, etcétera. Eso nos preocupa muchísimo", destacó.

Finalmente, indicó que el trabajo integrado que se hace en el norte del país es algo que "pocas veces lo había visto", remarcando la colaboración entre las Fuerzas Armadas, además de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros.