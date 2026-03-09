Quico no volverá a Chile: Carlos Villagrán cancela participación en evento nacional por "información llena de mentiras y de odio"

09 mar. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, el actor Carlos Villagrán, reconocido mundialmente por interpretar a Quico en "El Chavo del 8", anunció la cancelación de su participación en un evento en Chile.

A través de un comunicado de prensa, los organizadores del evento transparentaron que el actor habría recibido "mala información llena de mentiras y de odio a la organización", por lo que decidió cancelar su presencia.

El conflicto de Villagrán con la organización del evento

Anime Comics World ya planea su visita a la región de Iquique, y además de tener a Carlos Villagrán, en su parrilla anunciaron a emblemáticos actores de doblaje de "Dragon Ball", pero un episodio de supuestos "malos comentarios" que recibió el artista incidió directo en la decisión

La organización apunta a que terceros le habrían dicho al comediante que los invitados no tenían buena condición en la estadía mientras durase el evento: "Debido a gente malintencionada que le dio falsa información, diciéndole que hasta hemos llevado a actores de doblaje a hoteles de 1 estrella, eso es completamente falso".

Además, revelaron que Villagrán mantuvo contacto con ellos hasta hace tres días, donde se mostraba feliz y contento de volver a Chile, pero que de todas maneras él quiere entregar su versión de los hechos a través de redes sociales.

Revisa el comunicado del evento: