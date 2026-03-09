Por su ayuda tras los incendios: Vecinos de Penco proponen a Pailita como Hijo Ilustre de la ciudad

09 mar. 2026 - 15:00 hrs.

Hace algunos días trascendió que surgió la posibilidad de declarar a Carlos Javier Raín, más conocido como Pailita, como Hijo Ilustre de Penco en reconocimiento de su labor durante los incendios que afectaron la zona el pasado mes de enero.

El cantante urbano no solo asistió a la localidad afectada, sino que aportó a la comunidad de diferentes formas. Utilizó sus redes sociales para hacer un llamado a ayudar, logrando sumar personas que colaboraron desde la remoción de escombros hasta la donación de alimentos y casas prefabricadas.

La iniciativa nace de los vecinos de Penco, quienes vieron gran apoyo por parte del artista, pues fue uno de los primeros en hacer acto de presencia y usó el alcance que tiene para ayudar significativamente y de forma desinteresada, incluso después de la catástrofe.

Gracias a su convocatoria, en la que incentivó a diferentes rostros del medio artístico, Pailita logró conseguir la donación de más de 140 casas prefabricadas. Hace pocos días se le vio compartiendo con las personas de la zona y entregó patines y bicicletas a los niños del Albergue de Penco.

Reconocimiento por una gran labor

Hace cinco semanas el cantante publicó a través de su cuenta de Instagram un video en el que dio a conocer que empezaron las labores de reconstrucción de la zona y mostró la primera casa que lograron instalar. Además, agradeció a todos los que donaron y contribuyeron con esta causa y sus avances.

"Gracias a Dios ya empezamos con la construcción de las casas, van cinco en el día. Gracias a todos mis colegas y a las personas que se sumaron a la campaña que empezamos. Teníamos esperanza, pero nunca pensamos juntar más de 140 viviendas", expresó.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. La mayoría no solo son en apoyo a la iniciativa, sino también destacando el compromiso del cantante con las personas afectadas por la tragedia.

"El que se quedó con la gente. El país está agradecido", "que todo se te devuelva multiplicado" y "Penco y Lirquen te aman, Pailita" son algunas de las palabras que se leen en redes sociales.

