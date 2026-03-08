"No tengo ni uno": Camilo Huerta revela difícil presente económico tras separación de Marité Matus
Una de las separaciones más polémicas fue la que protagonizaron Camilo Huerta y Marité Matus, debido a que después la exesposa de Arturo Vidal interpuso una demanda contra el exYingo por una deuda de $35 millones.
En el programa "Sin Editar" de Pamela Díaz, Huerta abordó diferentes temas, donde uno de ellos fue su mediática separación, la situación judicial con su exesposa y también el difícil momento financiero que vive.
"Pensé casarme para toda la vida"
"Estoy soltero desde que terminé hace 10 meses. Encerradito en mi casa, con terapia. No puedo decir que estoy 'a toda raja', pero siempre trabajando para estar mejor", partió diciendo el exYingo.
Sobre el término de su matrimonio con su exesposa, Huerta sinceró que "uno nunca piensa que se va a casar para separarse. Yo pensé casarme para toda la vida".
Al ser consultado sobre la relación que hoy tiene con Marité Matus, Camilo Huerta reveló que no tiene ningún problema con ella, ni tampoco sentimientos de rabia ni odio.
El difícil presente de Camilo Huerta
En uno de los momentos del programa, el exYingo reveló el difícil presente por el que se encuentra atravesando. Respecto al proceso judicial con su expareja, dijo: "Así es, estoy en una demanda. Todo lo verán los abogados, pero es por otro tema".
"Estoy súper tranquilo, confiado. Nosotros con mi abogado nos hemos defendido, presentar todas las cosas (...). Hay que tomar mejores decisiones en la vida", agregó Huerta.
Camilo Huerta reveló que también se encuentra atravesando una mala situación financiera. "No tengo ni uno, empecé de nuevo, desde cero", afirmó.
A pesar del escenario adverso, reconoció que "soy más feliz que nunca, ahora que no tengo nada, soy más feliz que nunca. No estoy preocupado de nada, el destino lo acomoda. Es un renacer".
