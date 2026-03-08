"Lo he perdido todo": Patricio "Pato" Oñate reapareció e hizo un duro descargo
¿Qué pasó?
Esta mañana el recordado comunicador Patricio "Pato" Oñate reapareció a través de su cuenta de Instagram tras publicar un video en el que se desahogó respecto a una compleja situación familiar que atraviesa.
Oñate hizo un reclamo contra la anterior administración de la Corporación Municipal de Castro. Esto debido a que no le prestaron ayuda cuando la solicitó, para acceder a atención psicológica para sus dos hijos.
"Quiero hablar con el alma, con el corazón y desde mis entrañas. Quizás no voy a hablar más después de esto y me atengo a las consecuencias. Voy a defender las causas perdidas y a luchar por la entereza que me entregó María Cecilia la mamá de mis hijos Nicolás y Clemente", dijo al inicio de su descargo.
Peticiones sin respuestas
Oñate compartió con sus seguidores que el año pasado solicitó ayuda a la Corporación Municipal de Castro, donde trabaja hace un tiempo, para que sus hijos recibieran atención psicológica y no recibió respuesta.
Asimismo, dijo que exponía su situación en nombre de todos los que tienen temor de perder sus trabajos o de las represalias que puedan enfrentar por alzar su voz.
"Échenme, estoy jugado, ¿qué más puedo perder? Estoy vivo, pero muerto por dentro. Perdí a mi señora la mamá de mis hijos y de ellos te voy a hablar", dijo refiriéndose a su jefe Daniel Navarro.
Al borde del llanto, contó que sus hijos padecen DNT, una enfermedad de larga duración que involucra otras afecciones como cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas y cardiovasculares. Según dijo la heredaron de su madre, quien falleció en 2024.
Durante un relato de cerca de 20 minutos, el comunicador leyó los correos y cartas que envió al ente municipal y denunció la falta de empatía en el actuar de los funcionarios. "Le hablo a la anterior administración, no a la actual, porque la pelea no es con ustedes, si al final son políticos, son chanta", sentenció.
