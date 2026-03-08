Carla Jara salió a aclarar situación de salud tras publicar imágenes desde clínica

08 mar. 2026 - 09:04 hrs.

La animadora chilena Carla Jara generó gran preocupación entre sus seguidores durante la noche del viernes, luego de compartir un breve video desde el interior de un centro asistencial. En el registro, publicado en sus historias de Instagram, se la podía ver recostada sobre una camilla mientras era trasladada por un pasillo del recinto médico.

Lo que más inquietó a su comunidad fue el mensaje con el que Carla Jara acompañó el video: "Hoy duermo por estos lados". La frase, sumada a las imágenes desde la clínica, dejó a sus seguidores con muchas preguntas y pocas respuestas. Rápidamente comenzaron a circular comentarios y mensajes preguntando qué había ocurrido y si se trataba de algo grave.

Carla Jara aclaró lo sucedido

La propia animadora decidió explicar lo sucedido durante la tarde del sábado, a través de una nueva historia en Instagram. En su mensaje, agradeció las muestras de cariño recibidas y explicó que no había podido responder antes porque los medicamentos la tenían muy mareada. "No tuve nada grave", sentenció, para calmar a sus fanáticos.

Explicó que el problema comenzó con un pequeño dolor en la espalda que venía de antes, pero que el viernes, tras terminar su jornada laboral, se intensificó de manera importante. "Ayer, después del programa, me dio un tirón muy fuerte en la espalda. Venía con un pequeño dolor, pero ayer como que se me gatilló un dolor muy fuerte que me dejó chueca y me tuve que venir a la clínica", relató la comunicadora.

Debido a la intensidad del dolor, los médicos tomaron la decisión de realizar un procedimiento para aliviar la molestia. "Como era tan intenso todo, hoy me tuvieron que hacer un bloqueo facetario, me tuvieron que infiltrar para sentirme mejor", detalló la ex Mekano.

La animadora cerró su comunicado con una nota de agradecimiento: "Ya estoy mejor. Muchas gracias por su preocupación."

