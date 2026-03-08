El nuevo paso que darían Coté López junto a su pololo Lucas Lama Von der Forst

08 mar. 2026 - 15:14 hrs.

Un importante hito en su relación es el que cumplieron Coté López y su pololo Lucas Lama Von der Forst. Esto, en cuanto a un factor profesional.

De acuerdo a lo que consignó el portal de espectáculos, Infama, la relación entre ambos no solo se estaría afianzando en el plano amoroso, pues la pareja tendría entre manos poder emprender.

¿De qué sería el nuevo emprendimiento?

Esto se llevaría a cabo a través de una marca de ropa, según indicó el medio de comunicación, un área que le sería cómoda a quien fuera esposa de José Luis Jimenez.

En todo caso, no se trataría de una apuesta a ciegas si se considera que López ya cuenta con experiencia en el mundo empresarial, ligado a la moda y el vestuario, impulsando diversas iniciativas comerciales a lo largo de los años.

De hecho, recientemente anunció el remate de parte de su clóset, lo que no dejó indiferente a nadie en el mundo de las redes sociales.

En ese sentido, muchos interpretan esta jugada como una estrategia de cara a lo que sería su nueva iniciativa en el mundo de los negocios.

