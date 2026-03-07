Todo por una canción y su ex: Sammis Reyes vuelve a generar polémica en redes sociales

07 mar. 2026 - 10:50 hrs.

Otra vez Sammis Reyes es blanco de críticas en redes sociales. Ahora, el otrora jugador de fútbol americano ha sido cuestionado por una romántica foto junto a su pareja, Emilia Dides que fue compartida por él mismo en sus plataformas.

Lo que parecía ser una foto normal terminó lejos de eso, pues cibernautas destacaron un inesperado vínculo del post con su exesposa Nicole Kotler.

Todo comenzó cuando a inicios de esta semana, Reyes compartió una serie de registros junto a Dides y su hija recién nacida. Dato importante: la publicación estaba acompañada de la canción If I Ain't Got You, de Alicia Keys.

Aquí es donde entran los usuarios de redes sociales, porque en TikTok se percataron que en 2023, Kotler subió a su cuenta un registro de su matrimonio con Reyes, donde ambos aparecen bailando la canción en cuestión.

Como era de esperar, las redes sociales no perdonaron y se hizo hincapié en la canción escogida. Muchos se negaron a pensar que se trataba de una coincidencia.

"He dejado la cagá(sic) por menos" y "esto no es casualidad" fueron algunas de las reacciones de las personas en redes sociales.