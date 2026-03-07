Participa el Presidente electo José Antonio Kast: Comienza cumbre Escudo de las Américas liderada por Trump

07 mar. 2026 - 11:47 hrs.

Con la presencia del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se dio inicio a la Cumbre Escudo de las Américas, una iniciativa de Donald Trump para alinear a los países de la región bajo objetivos comunes, especialmente en materia de seguridad.

La reunión comenzó con saludos protocolares y una foto oficial, con la presencia de mandatarios y otras autoridades, entre las que se contó el propio Trump, Javier Milei de Argentina y Nayib Bukele de El Salvador.

¿De qué se tratará el Escudo de las Américas?

El Escudo de las Américas es una iniciativa de seguridad hemisférica impulsada por el presidente Donald Trump, lanzada formalmente el 7 de marzo de 2026 en Miami, Florida. El encuentro inaugural reunió a doce mandatarios de la región con el objetivo de combatir el narcoterrorismo y frenar la influencia de China en América Latina.

La convocatoria fue dirigida exclusivamente a gobiernos que comparten la visión política y estratégica de la administración Trump. No fueron invitados los líderes de las dos mayores economías de la región, Brasil y México, ni el presidente colombiano Gustavo Petro, todos de orientación progresista.

Los expertos señalan que la iniciativa también busca frenar la expansión de China en el continente, y la interpretan como una versión actualizada de la histórica doctrina Monroe de 1823. Sin embargo, algunos analistas advierten que las alianzas construidas sobre bases ideológicas suelen ser frágiles. El internacionalista Adam Ratzlaff recordó que existen más de 40 organizaciones regionales en el continente, y que iniciativas similares, como Unasur, han desaparecido con el tiempo.

Impasse de Kast

En el inicio de la cumbre, Kast sufrió un impasse durante la fotografía oficial. Tras ubicarse al lado derecho de Trump tras conversar con él, finalmente fue movido por la dirección del evento.

Primero fue trasladado hacia la segunda fila de autoridades, quedando detrás del mandatario estadounidense, pero luego fue movido hacia el costado, ya que detrás del magnate norteamericano ubicaron a Milei, uno de sus más grandes admiradores.

