"Me voy con la frente en alto y con las manos limpias": Presidente Boric se dirigió a seguidores en "despedida ciudadana"

La tarde de este sábado, el Presidente de la República, Gabriel Boric (FA), se dirigió a todos los adherentes que le realizan una "despedida ciudadana" en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda. "Me voy con la frente en alto y con las manos limpias", dijo en medio de un pequeño discurso.

En una breve alocución, el mandatario expresó su "emoción y orgullo" al ver "la plaza repleta" con sus simpatizantes, explicando que en todos sus viajes por Chile "me he encontrado con ustedes, con el pueblo chileno que construye la patria día a día".

En la misma línea, Borici sostuvo que pudo conocer al "pueblo chileno que no se deja doblegar ante incendios ni terremotos, ese que se rebela ante amenazas, vengan de donde vengan, o ante interesados pesimismos".

"Soy un Presidente joven y asumí con humildad el mandato que hace cuatro años ustedes me dieran. Les prometo desde el fondo de mi corazón que he dado lo mejor de mí para estar a la altura de esta responsabilidad", añadió posteriormente.

Sin embargo, el momento más importante del discurso fueron las siguientes palabras del Presidente: "Puedo decir, con tranquilidad y convicción, que me voy con la frente en alto y con las manos limpias".

Tras esto, Boric invitó a parte de sus ministros al escenario, para reconocer a sus colaboradores "porque la política es un ejercicio colectivo" y les agradeció públicamente "porque esta pega no se hace solo".

Finalmente, Gabriel Boric se despidió agradeciendo a la ciudadanía, ya que "sin duda son ustedes, la gente común y corriente, la que nos ha dado la energía para luchar día a día".

